Das Bundesumweltministerium fördert künftig Mikro-Depots und gewerblich genutzte E-Lastenfahrräder. Die Förderprogramme treten zum 1. März in Kraft. Ziel ist es, den innerstädtischen Verkehr zu entlasten und so CO2-Emissionen zu verringern. Sie richten sich zum Beispiel an große Logistik-Unternehmen, Baumärkte, Möbelhäuser, mittelständische Unternehmen und Lieferdienste. Durch den Einsatz von Mikrodepots ...

