In der zurückliegenden Börsenwoche übertraf das stark auf besonders innovative Technologielösungen und dabei auch sehr aktiv in Nebenwerten investierende Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN den Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Index um Längen und legte um + 3,6 % zu.Hieraus resultierte per 14.02. seit Auflage am 04.05.2020 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 55,2 %, womit seit dem Depotstart eine hochgradige Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro)-Index von + 27,8 % markiert wurde.Stärkster Depotgewinner war in der abgelaufenen Woche die Aktie des weltführenden Entwicklers von Online-Glücksspielformaten für den kommerziellen B2B-Bedarf, der schwedischen EVOLUTION GAMING (SE0012673267), deren Aktie gleich um + 15,1 % nach oben schnellte.

Den vollständigen Artikel lesen ...