Nach mehreren Tagen mit Kursverlusten tasten sich Anleger an die Börsen zurück. Dax und EuroStoxx50 lagen am Donnerstagvormittag jeweils knapp im Plus bei 13.937 beziehungsweise 3544 Punkten. "Ein paar schwache Tage ja, eine Trendwende nein - so fällt für den Moment das Urteil zur Lage am Aktienmarkt aus", sagte Analyst Jochen Stanzl vom...

