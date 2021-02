DJ SENTIMENT/DAX-Anleger wechseln ins neutrale Lager

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt warten erst einmal ab. Wie dem wöchentlichen DAX-Sentiment der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den Profianlegern um 1 Punkt auf 33 Prozent gefallen. Bei den Privaten stieg der Bullenanteil um 1 Punkt auf 42 Prozent. 33 Prozent (minus 5 Punkte) der Institutionellen sind Bären, bei den Privaten sind es ebenfalls 33 Prozent (minus 3). Damit sind 34 Prozent (plus 6 Punkte) der Profis neutral gestimmt und 25 Prozent (plus 2) der Privatanleger.

Internationale Investoren sind extrem bullish, hierzulande überwiegt laut Sentiment-Analyst Joachim Goldberg die Skepsis. Nach Ansicht von Goldberg sind die Pessimisten von ihrer Haltung aber nicht wirklich überzeugt, sondern warten auf günstigere Einstiegsgelegenheiten, vermutlich zwischen 13.650 und 13.700 DAX-Punkten. Unterm Strich sei die Ausgangslage gut für Kursgewinne deutscher Bluechips.

Die Stimmung in den USA bleibt derweil sehr gut. Laut dem wöchentlichen AAII Investor Sentiment Survey liegt der Bullenanteil der US-Anleger bei 47,1 Prozent nach 45,5 Prozent in der Vorwoche. Der Bärenanteil ist leicht gefallen auf 25,4 Prozent von 26,3 Prozent. Damit sind 27,6 Prozent neutral gestimmt nach 28,3 Prozent in der Vorwoche.

February 18, 2021 05:14 ET (10:14 GMT)

