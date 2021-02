Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag uneinheitlich präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 64,58 US-Dollar, was einem Zuwachs in Höhe von 0,40 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab es hingegen ein Minus von 0,60 Prozent auf 61,40 US-Dollar zu sehen.Der Brentölpreis liegt damit laut Commerzbank-Analysten den 14. Tag ...

