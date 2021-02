++ Europäische Märkte werden gemischt gehandelt ++ DE30 notiert in einer Spanne von 13.890 bis 13.950 Punkten ++ Daimler, MTU Aero Engines und Airbus veröffentlichten ihre Ergebnisberichte ++ Die Aktienmärkte in Westeuropa notieren heute überwiegend im Minus. Eine Ausnahme bildet der deutsche Leitindex (DE30), der zum Zeitpunkt des Schreibens 0,2% im Plus notiert. Der polnische WIG20 (W20) ist der am besten abschneidende europäische Blue-Chip-Index und steigt um 1,2%. Bergbauunternehmen sind die am besten abschneidende Aktiengruppe im Stoxx Europe 600, gefolgt von Einzelhändlern. Banken, Lebensmittelunternehmen und der Gesundheitssektor zeigen die größte Underperformance. Der DE30 durchbrach die Unterstützungszone bei 13.950 Punkten und wie wir in unserer gestrigen Analyse angedeutet haben, bewegte sich der Index nach unten zur nächsten Unterstützung ...

