Der französische Telekomkonzern Orange S.A. (ISIN: FR0000133308) will für das Geschäftsjahr 2020 eine reguläre Dividende in Höhe von 0,70 Euro an die Aktionäre ausschütten. Zusätzlich soll die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 0,20 Euro erfolgen, wie bereits früher avisiert wurde. Grund hierfür ist eine Steuerrückzahlung über insgesamt 2,2 Mrd. Euro. Über die Ausschüttung wird die Hauptversammlung am 18. Mai ...

