beziehenden Aktionären erstattet, für die die treuhänderische Zeichnung der Aktien vorgenommen wurde. Nach dem Abschluss der Bezugsrechtskapitalerhöhung unter Begleitung durch die Commerzbank AG erhielt die HolidayCheck Group AG von der Commerzbank AG folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG:1. Der zur kurzzeitigen Überschreitung der Schwelle von 10 % der Stimmrechte führende Erwerb von Aktiender HolidayCheck Group AG durch die Commerzbank AG diente weder der Umsetzung strategischer Zielenoch der Erzielung von Handelsgewinnen, sondern resultierte aus der technischen Abwicklung derKapitalerhöhung der HolidayCheck Group AG vom 10. Februar 2021 gem. § 186 Abs. 5 AktG.2. Die Commerzbank AG beabsichtigt nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte derHolidayCheck Group AG durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, ausgenommen im Falle vonHandelsgeschäften im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit.3. Die Commerzbank AG strebt nicht an, auf die Besetzung von Vorstand, Aufsichtsrat oder eines anderenVerwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgans der HolidayCheck Group AG Einfluss zu nehmen.4. Die Commerzbank AG strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der HolidayCheck Group AGan, insbesondere auch nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung oder dieDividendenpolitik.5. Der Erwerb der Stimmrechte erfolgte unter Einsatz eigener Mittel. Diese wurden jedoch unmittelbar von denbeziehenden Aktionären erstattet, für die die treuhänderische Zeichnung der Aktien vorgenommen wurde.

