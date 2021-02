Vierteljährlichen müssen institutionelle Investmentmanager in den USA ihre Käufe und Verkäufe offenlegen. Diese sogenannten 13F Dokumente, die bei der Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) hinterlegt werden müssen, bieten einen ausgesprochen wichtigen Einblick in die ansonsten verschlossenen Bücher der erfolgreichsten Investoren. Es ist zwar nur ein Blick in den Rückspiegel, denn die Informationen sind mindestens Wochen, manchmal aber mehrere Monate alt, aber die Dokumente enthüllen grössere Umschichtungen, die den Portfolios eine neue Ausrichtung geben.Auch Berkshire Hathaway muss diese Angaben machen und überraschte die Wall Street mit den jüngsten Käufen und Verkäufen. Apple ist bekanntlich die grösste Position von Berkshire Hathaway mit einem geschätzten Anteil von 127 Mrd. US-Dollar. Buffett reduzierte die Position um 57 Mio. Aktien (- 6 %), was an der Wall Street nicht positiv aufgenommen wurde und nach Bekanntgabe zu Kursverlusten bei Apple führte, da Buffett an seinen Gewinnern "ewig" festhält. Weitere Positionen, die im 4. Quartal reduziert wurden, waren Wells Fargo und General Motors sowie US Bancorp. Bei Barrick Gold, JPMorgan Chase und PNC Financial Services zog sich Buffett ganz zurück.

