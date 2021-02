Paris (ots/PRNewswire) - Wenn das Internet ein Land wäre, müsste es als der sechstgrößte Umweltverschmutzer weltweit bezeichnet werden.Mit 3,5 Millionen E-Mails, die im Jahr 2020 pro Sekunde verschickt wurden, und einer CO2-Bilanz pro E-Mail von 10 g spielt die elektronische Post eine erhebliche Rolle bei den schädlichen Umweltfolgen des Internets. Cleanfox, die App, mit der jeder seine Mailbox säubern und seine CO2-Bilanz reduzieren kann, hat deshalb beschlossen, auf der Grundlage von exklusiven Daten ihres Panels von 3.500.000 Nutzern eine Studie zur Verschmutzung durch E-Mails zu erstellen.Klicken Sie hier (https://we.tl/t-3STb6MqCKo), um die Studie in Grafikform herunterzuladen2020 erhielt ein Deutscher durchschnittlich 3.051 Werbe-Mails, von denen er 2.288 nie geöffnet hat...Im Jahr 2020 waren die von einem einzigen Bürger Deutschlands erhaltenen Newsletters verantwortlich für die Emission von 30 kg CO2, was 250 km mit einem Volkswagen entspricht. Und von diesen E-Mails wurden nur 25 % geöffnet. Abgesehen davon, dass dadurch die Mailboxen verstopft werden, verursacht dies eine enorme Umweltverschmutzung. So haben unnötige Werbe-Mails eine jährliche CO2-Bilanz von 22 kg für einen Deutschen, die einer Autofahrt von 180 km entspricht.Ungleichheit der Generationen und Geschlechter angesichts dieses Problems!Die Generation X ist diejenige, deren Mailboxen im Jahr 2020 mit 3.633 ungeöffneten Newsletters, die dem CO2-Fußabdruck einer Autofahrt von 300 km entsprechen, am meisten Verschmutzung verursachten.Es ist auch festzustellen, dass Frauen durchschnittlich eher die Zielgruppe für Newsletters sind, da sie 405 Newsletters mehr erhalten als Männer.Ein Problem, das in 10 Jahren zu einer Plage wirdDie Newsletters, die ein Deutscher 2020 erhielt, haben einen CO2-Fußabdruck von 31 kg CO2. Wenn Sie Ihre Mailbox 10 Jahre lang nicht bereinigen, wird sie einen jährlichen CO2-Fußabdruck von 1,65 Tonnen hinterlassen, genauso viel wie ein Hin- und Rückflug zwischen Berlin und Lappland!Zum Glück ist diese Plage sehr leicht zu bekämpfen!Wenn alle Deutschen ihre unnötigen E-Mails löschen, würde der Ausstoß von 1,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr vermieden. Das entspricht der Umweltverschmutzung, die von einer Stadt mit 174.000 Einwohnern wie Leverkusen in einem Jahr erzeugt wird.Es gibt viele Lösungen, um seine digitale CO2-Bilanz zu begrenzenDies sind einige Maßnahmen, die Sie ganz leicht einführen können:Begrenzen Sie die Anzahl der Empfänger einer E-Mail, säubern Sie Ihre Mailbox mit Cleanfox, reduzieren Sie die Streaming-Qualität...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440594/Cleanfox_Logo.jpgPressekontakt:Anaïs Ouldanais@cleanfox.ioOriginal-Content von: Cleanfox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141872/4842075