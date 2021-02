Der Batteriekonzern Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) will erstmals seit dem Börsengang 2017 eine Dividende an die Investoren zahlen. Es soll eine Dividende in der Größenordnung von rund 100 Mio. Euro an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Hiervon entfällt der überwiegende Teil auf eine Sonderdividende, um das "außerordentlich erfolgreiche Geschäftsjahr zu honorieren", wie Varta mitteilt. Pro Aktie soll die Dividende rund 2,50 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...