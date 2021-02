Berlin (ots) - Digitale Plattform für Business, Networking, Content und News jetzt für alle online - über 2.800 Unternehmen aus 120 Ländern - Soft-Opening am 8. März - Aussteller wählen zwischen vier virtuellen Paketen für ihren Messeauftritt und erhalten kostenlose und unbegrenzte Anzahl von Guest Tickets - Algorithmus-basiertes Networking mit Discovery Graph - Alle Programm-Inhalte bleiben bis zum 31. Mai abrufbarDigital treffen, austauschen und Geschäfte anbahnen: Vom 9. bis 12. März 2021 bietet ITB Berlin NOW touristischen Leistungsträgern aus der ganzen Welt eine Fülle an Funktionalitäten, um von jedem Ort der Welt aus das Maximale aus dem digitalen B2B-Messeerlebnis herauszuholen. Mit bereits über 2.800 touristischen Unternehmen aus 120 Ländern, startet die weltweit führende Reisemesse mit hervorragenden Aussichten in die heiße Vorbereitungsphase. Aussteller können sich noch bis zum 8. März anmelden und sich dank smarter Networking-Technologie mit für sie relevanten Gesprächspartnern zu one-on-one oder Gruppen-Videochats verabreden, in virtuellen Cafés in Themenwelten eintauchen oder beim ITB Berlin NOW Kongress Vorträge von international renommierten Experten und Branchenköpfen verfolgen.Am Montag, 8. März, wird es einen Orientierungstag, ein Soft-Opening, für alle Teilnehmer geben, die die Plattform einen Tag vor Eventbeginn testen und sich mit allen wesentlichen Funktionen vertraut machen können. Die übersichtlich gestaltete Plattform ist ganz auf die Bedürfnisse der Touristiker zugeschnitten und erlaubt ihnen, auch digital, die weltweit größte Reisemesse für Networking, Geschäftsverhandlungen und Informationen zu den wichtigsten Branchenneuheiten zu nutzen. Bereits jetzt haben Aussteller Zugriff auf ITB Berlin NOW und können ihren Messeauftritt so optimal vorbereiten und gestalten. Auch nach Veranstaltungsende bleiben die Inhalte noch bis zum 31. Mai 2021 online, so dass Teilnehmer auch im Nachgang die wichtigsten Informationen und Kontakte finden, ihren Messerfolg auswerten, sowie Beiträge des ITB Berlin NOW Kongresses ansehen können.Business - Networking - Content - News: Das sind die vier Kernelemente von ITB Berlin NOW, die die weltweite Reisebranche dieses Jahr nun komplett digital vernetzt. Nach dem Login landen Teilnehmer auf ITB Berlin NOW direkt in der virtuellen Lobby. Dort sind neben hilfreichen Tutorials (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Support/)alle wichtigen Informationen zu den wesentlichen Inhalten der Plattform gebündelt, darunter eine Übersicht zu Live Sessions aus dem ITB Berlin NOW Kongress, dem eigenen Networking-Bereich mit Kontaktvorschlägen, den virtuellen Cafés oder der Ausstellerübersicht, dem Showfloor. "Mit ITB Berlin NOW haben wir eine innovative Plattform für Touristiker weltweit geschaffen, die sich an vier Tagen fokussiert ihrem Business, dem Networking und dem Wissens-Update widmen möchten", erklärt David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Ob Smart Matching Technologie mit unserem sogenannten Discovery Graph, inspirierende Showcases oder Expertengespräche, in diesem außergewöhnlichen Jahr halten wir für unsere Aussteller und Besucher vielfältige Möglichkeiten bereit, um für sie das Optimum aus dem virtuellen ITB-Messebesuch zu ziehen."Informationen und Termine auf einen BlickIm Navigationsbereich der Plattform finden Aussteller alle wichtigen Inhalte der Messe und können von dort aus zu allen Bereichen von ITB Berlin NOW gelangen. Unter "My ITB" können Nutzer ihren persönlichen Terminkalender verwalten, Programmsessions des ITB Berlin NOW Kongress vormerken oder Visitenkarten von interessanten Geschäftspartnern speichern. Mittels der integrierten Volltextsuche finden Nutzer spielend einfach andere Aussteller, Teilnehmer, Sessions, Produkte oder Pressekonferenzen. Im Showfloor sind die Aussteller mit ihrer Brand Card vertreten, die sich ganz individuell mit den neuesten Produkten, Links oder weiterführendem Material versehen lassen. Je nach gebuchtem Ausstellerpaket stehen verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, Echtzeit-Lead-Berichte und Statistiken zur Verfügung. Im Showroom können Aussteller dann über einen Audio-Video-Raum täglich live ihre Neuigkeiten präsentieren. Dazu können sie auch Gäste aus ihrem Netzwerk, die nicht auf der ITB Berlin NOW registriert sind, unkompliziert einladen und ihnen damit den kostenfreien Zugang zu ihrer Brand Card gewähren. Die Guest Tickets erlauben Ausstellern, einen individuellen Voucher Code kostenlos und unbegrenzt an Kunden und Partner zu vergeben. So ermöglichen sie ihren Gästen die kostenfreie Teilnahme an den eigenen Aktivitäten, wie Pressekonferenzen oder Präsentationen in ihrem Showroom.Networking leicht gemachtIm Communication-Center steuern Besucher ihre gesamte Kommunikation mit anderen Teilnehmern. Hier lassen sich interessante Gesprächspartner finden, Visitenkarten austauschen und Einzel- sowie Gruppen-Chats starten. Der dritte Bereich der Plattform umfasst das Networking auf ITB Berlin NOW. Mit einem speziellen Algorithmus-basierenden Discovery-Graph können Nutzer Personen finden, mit denen sie bereits in Kontakt stehen oder alternativ auch neue Kontakte auf Basis von übereinstimmenden Interessen knüpfen. Vielfältige Möglichkeiten, um miteinander ins Gespräch zu kommen, bieten auch die virtuellen Cafés, die wie die Plattform 24 Stunden am Tag geöffnet sind. Diese sind entweder öffentlich zugänglich oder nur auf Anfrage geöffnet, so dass sich eine bestimmte Gruppe von Personen in Meeting Corners mittels Audio- oder Videocalls austauschen kann. Mit virtuellen Goodie Bags sorgen Aussteller bei Gesprächspartnern, Besuchern und Kunden für einen zusätzlichen Mehrwert und können ihnen beispielsweise Gutscheine oder Rabattcodes anbieten.Im Rahmen des Kundenservices der ITB Berlin NOW wird ein Service & Support Service angeboten. Dieser ist für alle registrierten Nutzer über die Navigationsleiste auf der Plattform sowie für alle registrierten und nicht-registrierten Nutzer über den Link support.itb-now.com erreichbar.Nach Abschluss von ITB Berlin NOW können Aussteller im Back Office mittels verschiedenen Statistiken den Erfolg ihrer Aktivitäten messen. So lassen sich beispielsweise die Zahl der Besucher im Showroom, die Anzahl der Meeting-Anfragen oder die Weiterempfehlungen einfach und unmittelbar auswerten.Touristische Leistungsträger, die ihre Produkte und Neuheiten auf ITB Berlin NOW präsentieren möchten, wählen zwischen den vier Paket-Angeboten "Starter", "Plus", "All-In" und "All-In for Destinations". In den unterschiedlichen Varianten sind beispielsweise Tickets, der Zugriff auf die Sessions des ITB Berlin NOW Kongresses, Networking via Audio- und Videocalls sowie hilfreiche statistische Auswertungen enthalten. Speziell für Fremdenverkehrsämter hält ITB Berlin NOW das "All-In Destinations"-Paket bereit, hier können auch Mitaussteller mit einer eigenen BrandCard angemeldet werden.Weitere Informationen für Aussteller zu den einzelnen Paketen unter:https://www.itb.com/BrandEvents/ITBBERLINNOW/Über ITB Berlin NOW und die ITB Berlin NOW ConventionITB Berlin NOW 2021 findet von Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. März, ausschließlich für Fachpublikum und rein digital statt. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Im Rahmen der virtuell stattfindenden ITB Berlin NOW findet auch die ITB Berlin NOW Convention, der größte Fachkongress der Branche, digital statt. Die World Tourism Cities Federation (WTCF) ist Co-Host, Mascontour Track Sponsor beim ITB Future Track, Google und Lufthansa sind Track Sponsoren beim ITB Marketing & Distribution Track, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist ITB Sustainability Track Partner, die SIO AG ist Track Sponsor der eTravel DATA TALKS und Studiosus ist Session Sponsor. Der Eintritt zur ITB Berlin NOW Convention ist für Medien, Fachbesucher und Aussteller im Ticket inbegriffen. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb.com/now (https://www.itb.com/BrandEvents/ITBBERLINNOW/index.html) und im ITB Social Media Newsroom (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuae&d=http%3A%2F%2Fnewsroom.itb-berlin.de%2Fde&h=64FA0EB103AFAF7D9F5B8497088298C221916F4D).Treten Sie dem Offiziellen ITB Newsroom auf www.linkedin.com bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuag&d=http%3A%2F%2Fwww.facebook.de%2FITBBerlin&h=2B2EAD68C3912EA9B823687023A7DE2DB31CA7DF).Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuah&d=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FITB_Berlin&h=C23E1C4FCDC1C092895C8B0F3C94952B31E59B14).Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom auf newsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de im Bereich Presse / Pressemitteilungen (https://messe-berlin.de/cmsbs-restproxy/t/nl?t=ANONYMOUS.DPUA9.13D39724E0884CB55379E94C84299DAB&i=dpuak&d=http%3A%2F%2Fwww.itb-berlin.de%2FPresse-Service%2FPressemitteilungen%2Findex.jsp&h=53EAD50111182477161FD49E16922D04B4AD197D). 