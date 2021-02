BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat einen weiteren Auftrag für Elektrobusse aus Europa an Land gezogen und liefert erneut eine Charge an E-Bussen nach Rumänien. Die BYD Company Ltd., chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen und anderen Technologien, wird von Warren Buffett...

Den vollständigen Artikel lesen ...