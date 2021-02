Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger können in Aktien aus aller Welt investieren, stoßen dabei aber auch auf zeitliche Beschränkungen. Macht es einen Unterschied, zu welcher Handelszeit ein Anleger aktiv wird? Was passiert eigentlich, wenn kein Handel möglich ist, z.B., wegen eines Feiertags? Darüber spricht Zertifikateexperte Matthias Hüppe, HSBC, im Interview mit Moderator Andreas Agly. Wie sich die Handelszeiten darüber hinaus bei Derivaten und Rohstoffen bemerkbar machen, erfahren Sie in der folgenden Sendung.