(shareribs.com) Mailand / Köln 18.02.2021 - Der Autobauer Ford hat kürzlich Milliardeninvestitionen in die E-Mobilität investiert. Eine Milliarde sollen in das Kölner Werk fließen. Im Norden Italiens will Italvolt vier Milliarden Euro in eine Batteriefabrik investieren. Ford will in den nächsten Jahren massiv in die Entwicklung von E-Autos investieren. Bis 2025 sollen so 22 Mrd. USD fließen. Der Traditionshersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...