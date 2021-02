Wien (www.fondscheck.de) - Merck Finck bekommt einen neuen Chef, so die Experten von "FONDS professionell".Reinhard Krafft werde Bloomberg zufolge zum 1. März Vorstandschef der Münchner Privatbank, die zur europaweit tätigen Quintet Private Bank gehöre. Er folge auf Michael Savenay, der nach vier Jahren an der Spitze des Instituts als Vorstandschef zur Quintet Luxemburg wechsele. Krafft sei zuletzt Leiter des Wealth Management Deutschland und Chef der Rothschild & Co Vermögensverwaltung gewesen. Davor habe er das Private Banking bei Sal. Oppenheim Jr. & Cie verantwortet. (18.02.2021/fc/n/p) ...

