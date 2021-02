Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Nikkei hat zwar noch keine neuen Allzeithöchststände eingefahren, aber immerhin: Am Montag knackte der japanische Leitindex zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder die runde Marke von 30.000 Punkten. Stellt sich die Frage: Geht da jetzt noch mehr? Anouch Wilhelms von der Société Générale spricht im Interview mit Moderator Andreas Agly über die Gründe für den Anstieg und das weitere Aufholpotenzial. Wie Anleger auf den Nikkei setzen können und was dabei besonders in Bezug auf Währungssicherung zu beachten ist, erfahren Sie im folgenden Interview.