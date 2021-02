... sinkt unmittelbar der Kurs. Das Unternehmen mit "Geheimdienst"-Attitude hat die Anleger negativ überrascht. D.h. eigentlich war es keine Überraschung, denn das Ende der Lockup-Periode für einen Großteil der Stücke war lange im Vorfeld bekannt.



Seit die PALANTIR-Aktie im September an der Börse gehandelt wird, durften die Insider zunächst nur bis zu 20 % ihrer Anteile veräußern. Seit heute ist diese Begrenzung aufgehoben. Was sich direkt im Kurs bemerkbar macht. Offenbar haben diverse Insider nur darauf gewartet, ihre Papiere abzugeben. Der heutige Abschlag im inoffiziellen Handel beträgt mehr als 7 %. In kaum einer Woche haben sich 35 % der Börsenbewertung des Höhenfliegers in Luft aufgelöst. Es wird immer noch ein KGV um 220 angezeigt; rund 6 % der umlaufenden Stücke wurden leerverkauft (Short Interest).



Am Abstieg hat auch ein Großinvestor (Soros Fund Management) mitgebastelt: Offizielle Einstufung der PALANTIR-Position als Fehler, weil das Geschäftsmodell darauf beruhe, "alles über dich zu wissen".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

PALANTIR TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de