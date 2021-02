Die zwei typischen Gesundheitsaktien FRESENIUS und FRESENIUS MEDICAL CARE wurden im DAX in der Coronakrise die größten Verlierer. Das ist die eigentliche Überraschung, die schwer vorauszusehen war. Beide tragen daran keine Schuld, wurden umfangreich überrascht, aber müssen nun ihre gesamte Strategie erheblich korrigieren. Bei FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) schlug es voll ein. Seit November mussten mehr als 10.000 Todesfälle ihrer Dialysepatienten mit dem Schwerpunkt Altersheime hingenommen werden. Im laufenden Quartal wird eine ähnlich große Zahl erwartet, aber noch nicht bestätigt. Schwerpunkt sind USA und Deutschland. Damit wurden alle Planungen für Umsatz und Erlös nebst Struktur erheblich beeinträchtigt. Der Dialysemarkt ist weltweit davon in seiner Tendenz nicht berührt, aber die Reparaturarbeiten nach der Coronakrise sind erheblich. Die Abstrafung der FMC-Zahlen durch die Analysten teilen wir deshalb nicht. Es ist ein Corona-Resultat und kein Ergebnis einer veränderten Einschätzung des Geschäftsmodells. FMC wird damit eine Comebackspekulation, die noch vor 6 Monaten kaum anzunehmen war. …



