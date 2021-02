Europäische Anleger können erstmals per ETF in die grüne Wasserstoff-Technologie investieren. wallstreet:online hat mit dem Asset Manager LGIM und einem Analysten über den ersten Wasserstoff-ETF Europas gesprochen.Der "L&G Hydrogen Economy UCITS ETF" (ISIN: IE00BMYDM794) aus dem Hause Legal and General Investment Management (LGIM) wurde vergangene Woche aufgelegt. Er ist der erste börsengehandelte ...

