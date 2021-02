Bis zu 25 Mrd. € könnte VOLKSWAGEN durch einen Börsengang der Sportwagenaktivitäten bzw. PORSCHE erlösen. Darüber berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Konzern-Insider. Allerdings werden die Pläne, der gleichen Quelle zufolge, noch nicht in diesem Jahr umgesetzt. Aus Wolfsburg kamen dazu die üblichen Floskeln; am Gerücht sei nichts dran. Nicht zu dementieren ist aber die Unzufriedenheit des Chefs Herbert Diess mit einer Marktkapitalisierung von nur 109 Mrd. € gegenüber dem rund 7-Fachen beim deutlich kleineren E-Fahrzeugproduzenten TESLA.



