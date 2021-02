Erst am 4. Dezember 2020 wurde Akasol im Aktienreport "Der E-Mobility-Killer" zu einem Kurs von gut 75 Euro empfohlen. In dem Report war zu lesen, dass Akasol "faktisch die weltweit erste mobile und batteriegestützte Schnellladesäule für Elektroautos in der Hinterhand hält". Das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, warum der US-Konzern BorgWarner nun am Montag bekannt gegeben hat, den Batterieproduzenten für einen Preis von 120 Euro je Aktie übernehmen zu wollen. In seinem neuen Aktienreport ...

Den vollständigen Artikel lesen ...