Die Digitalbank Vivid Money gilt als einer der umtriebigsten Herausforderer von N26 und Co. Das Berliner Fintech hat jetzt, neun Monate nach dem Start in Deutschland, bereits 100.000 Kunden. Was das Unternehmen plant und welche Features am besten ankommen. Im Juni 2020 ging mit Vivid Money ein neuer Anbieter aus der Fintech-Welt an den Start. Die Neobank, die aus Berlin und technisch auf Basis der Solarisbank-Bankingplattform agiert, die kürzlich vollständig in die Cloud migrierte, äußerte damals ambitionierte Ziele: 100.000 Kunden wolle man im ersten Jahr erreichen, so viel, wie seinerzeit N26 geschafft habe. Das klang insbesondere angesichts ...

