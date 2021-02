DGAP-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

CENIT AG: VORLÄUFIGES ERGEBNIS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020 BESSER ALS ERWARTET



18.02.2021

Stuttgart, 18. Februar 2021: Nach Analyse der vorläufigen Ergebnisse des CENIT-Konzerns während des noch laufenden Jahresabschlussprozesses wurde die jüngste Prognose für das Geschäftsjahr 2020 übertroffen. Demnach wird der CENIT-Konzern ein EBIT von voraussichtlich ca. 3,5 Millionen EUR erzielen können und damit voraussichtlich oberhalb der prognostizierten Bandbreite von 1,5 Millionen EUR bis 2,0 Millionen EUR liegen. Das EBIT des Vorjahres betrug 9,2 Millionen EUR. Nach Analyse der vorläufigen Ergebnisse des CENIT-Konzerns während des noch laufenden Jahresabschlussprozesses wurde die jüngste Prognose für das Geschäftsjahr 2020 übertroffen. Demnach wird der CENIT-Konzern ein EBIT von voraussichtlich ca. 3,5 Millionen EUR erzielen können und damit voraussichtlich oberhalb der prognostizierten Bandbreite von 1,5 Millionen EUR bis 2,0 Millionen EUR liegen. Das EBIT des Vorjahres betrug 9,2 Millionen EUR. Dabei wird sich der Konzern-Umsatz mit voraussichtlich ca. 147 Millionen EUR innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 145 Millionen EUR bis 150 Millionen EUR befinden. Der Umsatz des Vorjahres betrug 171,7 Millionen EUR. Der Grund für die positive Abweichung von der Prognose liegt im Wesentlichen in einer Veränderung des verkauften Produkt-Mixes in Q4 2020 begründet, infolgedessen mehr margenstarke Eigensoftware verkauft werden konnte und weniger Fremdsoftware und Services abgesetzt wurde. Alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen und der geprüfte Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 werden am 31. März 2021 veröffentlicht. CENIT AG

Der Vorstand Kontakt:

Investor Relations

Tanja Marinovic

Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320

Fax: +49 (0) 711 - 78 25 44 4320

Kontakt:
Investor Relations
Tanja Marinovic
Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320
Fax: +49 (0) 711 - 78 25 44 4320
E-Mail: aktie@cenit.de

