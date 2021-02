Euphorie, hohe Kurse und eine Weltwirtschaft, die auf die Wiedereröffnung wartet. Ob die Märkte derzeit am Anfang einer neuen Rallye oder kurz vor dem Crash stehen, sorgt bei Analysten für heiße Debatten.Boom- und Crash-Phasen an der Börse werden traditionell in Form von Bullen und Bären erklärt. Bei dem Versuch, die aktuellen Höchststände einzuordnen, bringen die Analysten der Berenberg Bank nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...