FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANTIBE THERAPEUTICS INC. 4B70 CA0370255097
AB/FROM ONWARDS 18.02.2021 15:53 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ANTIBE THERAPEUTICS INC. 4B70 CA0370255097
AB/FROM ONWARDS 18.02.2021 15:53 CET
ANTIBE THERAPEUTICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de