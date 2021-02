Nachdem sich zuletzt die Investmentbanken mit optimistischen Markt-Szenarien förmlich überboten haben, kommt nun eine warnende Stimme. So hat die Citigroup ihre Kunden darauf hingewiesen, dass eine zehnprozentige Korrektur bei US-Aktien immer wahrscheinlicher wird. Anleger sollten deshalb nach Unternehmen mit starker Marktposition Ausschau halten, sagt die US-Bank.Problem: Inflation und steigende Zinsen am langen EndeDer leitende US-Aktienstratege der Citigroup, Tobias Levkovich, sagte in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...