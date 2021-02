Monat für Monat zahlen wir einen beträchtlichen Teil unseres Lohns in die gesetzliche Rentenversicherung ein, arbeiten einen Tag pro Woche ausschließlich für die Vorsorge. Der Beitragssatz liegt derzeit bei 18,6 Prozent und hat maßgeblichen Anteil an den im internationalen Vergleich als hoch geltenden Steuer- und Sozialabgaben in Deutschland. Wir tun das in der Hoffnung - früher sprach man von Gewissheit -, im Alter etwas zurückzuerhalten. Nicht mehr arbeiten zu müssen, bestenfalls zu können, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...