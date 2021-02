Damit Inhalte gut ranken, müssen sie gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Aurora Morales, Such- und Reichweitenexpertin bei Google, erklärt in einem Video, welche Fehler Suchmaschinenoptimierende vermeiden sollten. Sie sind der heilige Gral der Suchmaschinenoptimierung, wovon SEO nachts träumen und was jeder Websitebetreiber sich wünscht: Reichweite und ein gutes Ranking bei Google. Dafür - das ist kein Geheimnis - kommt es auch darauf an, dass die Inhalte hochwertig sind. Aber was genau bedeutet das eigentlich? 4 Sorten von Thin Content Aurora Morales ist Expertin für die Suche bei Google und adressiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...