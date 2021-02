2,50 Euro will Varta je Aktie für 2020 an Dividende ausschütten. Manch ein Investor hatte offenbar mit einer höheren Ausschüttung gerechnet. Der Markt reagiert enttäuscht, die Aktie verliert deutlich. Auch die Prognose für 2021 kommt am Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...