DJ PTA-Adhoc: 4basebio AG: KROMI Übernahmeangebot wird nicht weiterverfolgt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta036/18.02.2021/17:38) - Die 4basebio AG hat heute beschlossen, das Übernahmeangebot an die Aktionäre der KROMI Logistik AG nicht mehr weiter zu verfolgen. Eine Angebotsunterlage der 4basebio AG an die Aktionäre der KROMI Logistik AG wird deshalb nicht veröffentlicht werden.

Der 4basebio AG wurde heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) im Rahmen einer Anhörung des Angebotsverfahrens mitgeteilt, dass die von ihr als Tauschaktie angebotenen Aktien der 4basebio AG nicht als liquide Aktien im Sinne des WpÜG angesehen werden. Die BaFin bezieht sich hinsichtlich der Voraussetzungen für die Liquidität der zum Tausch angebotenen Aktien auf einen Beschluss des OLG Frankfurt am Main vom 11. Januar 2021. Das Gericht schließt sich darin einer Auffassung an, wonach u.a. in der angebotenen Aktiengattung ein Streubesitz mit einer Marktkapitalisierung von wenigstens EUR 500 Mio. vorhanden sein muss. Die 4basebio AG wird die darin genannten Voraussetzungen für die Liquidität ihrer Aktien ebenso wie nach Einschätzung der Gesellschaft die meisten börsennotierten Gesellschaften nicht erfüllen können.

Die 4basebio AG hatte die Angebotsunterlage an die Aktionäre der KROMI Logistik AG am 11. Februar 2021 eingereicht. Nach Ablauf der 10tägigen Prüffrist erwartet die Gesellschaft nun auf Basis der Anhörung eine Untersagungsverfügung der BaFin bezogen auf die Veröffentlichung einer Angebotsunterlage an die Aktionäre der KROMI Logistik AG und hat sich daher heute dazu entschlossen das Übernahmeangebot nicht weiterzuverfolgen um weitere Kosten zu vermeiden.

Über die 4basebio AG: Die 4basebio AG (Umbenennung in 2invest AG durch die Hauptversammlung am 28.01.2021 beschlossen) ist eine börsennotierte Gesellschaft, die Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere - aber nicht ausschließlich - im Bereich der Biotechnologie-, Life Science- und IT Branche im In- und Ausland erwirbt, hält, verwaltet und veräußert. Es sind auch weltweite Investments oder Investments in nicht-börsennotierte Unternehmen oder Finanzinstrumente möglich. Die Investitionsentscheidungen werden basierend auf attraktiven Chance-Risiko-Profilen getroffen. Dabei steht die Erzielung einer risikoadäquaten, langfristigen Gesamtrendite im Vordergrund. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 2INV; ISIN: DE000A2YN801). Mehr Informationen: www.4basebioag.com

