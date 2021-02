Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen, wobei eine schwache Eröffnung an der Wall Street dem bereits seit Mittag angeschlagenen heimischen Aktienmarkt einen weiteren Dämpfer verpasste. Experten begründeten die derzeitig rückläufigen Aktienindizes unter anderem mit Inflationssorgen.Der heimische Leitindex ATX gab um 1,45 Prozent auf 2.977,58 Punkte nach und fiel damit am heutigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...