Berlin/München/Frankfurt am Main (ots) - Heiko Saxo - der Autokünstler hat buchstäblich zugeschlagen!Aus den originalen Teilen eines 250 GT sind 12 Skulpturen in Weert, Niederlande entstanden. Um die Skulpturen bäumt sich ein weiteres Kunstwerk auf. Das 4,50m große Pferd aus Stahl mit den legendären Bauteilen vom Testarossa, Daytona Spyder von 1969 und 275 GTB von 1965.Heiko Saxo entdeckte in Modena, dem Geburtsort von Enzo Ferrari und auch im südlichen Italien versteckt in einer hinteren Halle seine Skulpturelemente. Verstaubt und abgedeckt erkannte Saxo die Silhouetten der unerschwinglichen Supersportwagen.Die Leidenschaft von Heiko Saxo, der in Formen, Farben und Tönen die Motorsportwelt zu Kunstwerken umwandelt.Als Liebeserklärung an den Meister der Konstruktion und des Motorsports widmet Heiko Saxo seine rote Kollektion.Die Saxo Bank of Art präsentiert zukünftig die zum Verkauf stehenden Ferrari Skulpturen. Interessenten für die Exponate Kontakt: info@goldenheartsneverdie.com