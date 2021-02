DJ MÄRKTE USA/Teuerung und steigende Renditen drücken Technologiewerte

NEW YORK (Dow Jones)--Steigende Renditen bei den US-Staatsanleihen und schwache Daten belasten am Donnerstag US-Aktien. Zuletzt hatten anziehende Renditen bei Anleihen die Wall Street immer wieder gedrückt. Besonders Technologiewerte reagieren äußerst sensibel auf die Entwicklung am Bondmarkt, weil Technologieunternehmen oft einen höheren Fremdkapitalbedarf aufweisen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt weiter. Am Aktienmarkt gibt der Dow-Jones-Index um 0,8 Prozent auf 31.356 Punkte nach - der S&P-500 um 0,9 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes verlieren mit 1,3 Prozent etwas deutlicher.

Belastend für Aktien wirkt der strenge Winter, der Teile des Landes fest im Griff hält. Millionen Amerikaner müssen ohne Strom auskommen - auch Unternehmen sind betroffen. Der Rentenmarkt wird ganz entscheidend von der Geldpolitik und der Inflationsentwicklung gesteuert. Das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank hatte die lockere Geldpolitik auf absehbare Zeit bekräftigt. Schwache Arbeitsmarktdaten dürften die Fed eher nicht zum Umdenken animieren. Denn die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat überraschend zugelegt. Volkswirte hatten einen Rückgang vorhergesagt. Zudem hat sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia eingetrübt. Der Konjunkturindex der Fed-Filiale in Philadelphia sank - wenngleich auch nicht so stark wie befürchtet.

"Bei den Renditen wird es etwas mehr Druck nach oben geben", sagt Makrostratege Bastien Drut von CPR Asset Management. Aber diese Entwicklung werde nicht sehr belastend für den Technologiesektor am Aktienmarkt ausfallen. Händler bleiben insgesamt für den US-Aktienmarkt positiv gestimmt. Einen Grund liefert die überraschend stark verlaufende Berichtssaison. Unter den 500 Werten im S&P-500 haben bereits 400 Unternehmen Geschäftszahlen vorgelegt. 80 Prozent unter ihnen haben die Markterwartungen geschlagen. Zudem stützten die laufende Impfkampagne und das langsam Gestalt annehmende Konjunkturpaket der US-Regierung, heißt es.

Geschäftszahlen von Walmart enttäuschen

Walmart fallen um 5,4 Prozent. Der Einzelhandelsgigant verschreckt mit schwachen Viertquartalszahlen und einem mauen Ausblick. Zudem stellte der Konzern Lohnerhöhungen in Aussicht. Blue Apron sinken um 13,5 Prozent. Der Essenslieferant sieht sich weiter auf strammem Wachstumskurs. Doch Geld verdient die Gesellschaft nicht. Erneut wurde ein Verlust im vierten Quartal ausgewiesen.

Marriott International gewinnen 0,4 Prozent. Der Hotelbetreiber schrieb rote Zahlen und verfehlte die Umsatzschätzungen des Marktes im Schlussquartal 2020. Die Gesellschaft leidet unter den globalen Lockdowns, erwartet aber eine Erholung im laufenden Jahr. Der Elektroautobauer Tesla ruft auch in Deutschland ältere Modelle wegen möglicher Probleme mit dem Bordrechner in die Werkstätten. Wegen dieser Probleme hat Tesla in den USA bereits knapp 135.000 Autos zurückgerufen. Für den Wert geht es 1,2 Prozent nach unten.

Sleep Number legen um 1 Prozent zu. Der Bettenhändler verbuchte ein Rekordergebnis. Auch der Umsatz übertraf die Marktprognosen. Die Twilio-Geschäftszahlen kommen ebenfalls sehr gut an. Das Softwareunternehmen steigerte den Umsatz im vierten Quartal im Jahresvergleich um 65 Prozent - stärker als Analysten erwartet hatten. Auf bereinigter Basis schrieb Twilio schwarze Zahlen, wogegen Analysten einen Verlust vorausgesagt hatten. Die Titel steigen um 7,9 Prozent.

Der kanadische Düngemittelhersteller Nutrien erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn nach einem Vorjahresverlust. Zudem will Nutrien innerhalb eines Jahres 5 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Die Papiere gewinnen 0,3 Prozent. Synopsys büßen 4,9 Prozent ein. Der Entwickler von Software zum Test von Halbleitern verfehlte die Ergebniserwartungen.

Der Waffenhersteller Sturm Ruger berichtet von den höchsten Umsätzen seit Jahren und konnte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal fast vervierfachen. Das Papier fällt um 1 Prozent, Händler verweisen auf coronabedingt gestiegene Kosten. In einem Finanzausschuss des Kongresses werden Akteure befragt, die an den jüngsten Kurskapriolen von Gamestop beteiligt waren. Die Aktie des Einzelhändlers für Videospiele fällt um 3,8 Prozent zu.

Winterwetter stützt Erdölpreise nur leicht

Die anhaltende Kältewelle in den USA stützt die Ölpreise nach den jüngsten Gewinnen nur noch leicht. Während die Kältewelle die Produktion in den USA bremst, steigt die Nachfrage - vor allem bei Heizöl. Da auch Raffinerien lahmgelegt sind und damit kurzfristig kein Erdöl nachfragen, kommen die Kurse von den Tageshochs zurück.

Der Dollar gibt nach, was dem Goldpreis aber keinen Auftrieb verleiht. Die Feinunze gibt minimal ab. Auffallend ist der leichte Rückgang des Bitcoin-Kurses. Da die Anzahl an Bitcoins nach oben gedeckelt ist, sehen mehr und mehr Anleger in der Kryptowährung einen Inflationsschutz angesichts der expansiven Geldpolitik der Notenbanken und damit eine Alternative zu Gold. Stärker als erwartet ausgefallene US-Importpreise untermauern die Inflationssorgen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.356,26 -0,81 -256,76 2,45 S&P-500 3.896,07 -0,90 -35,26 3,73 Nasdaq-Comp. 13.784,79 -1,29 -180,70 6,96 Nasdaq-100 13.532,40 -1,22 -167,32 5,00 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 0,8 0,10 -0,8 5 Jahre 0,55 0,3 0,54 18,7 7 Jahre 0,93 0,9 0,92 27,8 10 Jahre 1,28 1,3 1,27 36,7 30 Jahre 2,06 1,9 2,04 41,0 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,2079 +0,28% 1,2043 1,2030 -1,1% EUR/JPY 127,66 +0,10% 127,54 127,35 +1,2% EUR/CHF 1,0833 +0,10% 1,0827 1,0812 +0,2% EUR/GBP 0,8656 -0,39% 0,8697 0,8696 -3,1% USD/JPY 105,69 -0,18% 105,90 105,87 +2,3% GBP/USD 1,3956 +0,69% 1,3848 1,3834 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,4691 +0,47% 6,4479 6,4467 -0,5% Bitcoin BTC/USD 51.986,50 -0,30% 51.986,50 50.862,25 +79,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,22 61,14 +0,1% 0,08 +26,0% Brent/ICE 64,40 64,34 +0,1% 0,06 +24,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.775,21 1.776,35 -0,1% -1,14 -6,5% Silber (Spot) 27,03 27,43 -1,4% -0,40 +2,4% Platin (Spot) 1.265,33 1.256,30 +0,7% +9,03 +18,2% Kupfer-Future 3,89 3,82 +1,9% +0,07 +10,6% ===

