FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VANGOLD MNG CORP. E35C CA92202K2074
AB/FROM ONWARDS 18.02.2021 18:46 CET
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VANGOLD MNG CORP. E35C CA92202K2074
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