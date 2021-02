Der deutsche Produzent für Mikrobatterien und Smart Battery Lösungen (ISIN:DE000A0TGJ55) veröffentlichte am heutigen Donnerstag die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr. Das Datum kommt nicht zufällig, denn der 18. Februar gilt als internationale Battery Day. Am 18. Februar 1745 wurde Alessandro Graf von Volta geboren. Der Italiener gilt als Erfinder der Batterie und Mitgründer des Zeitalters der Elektrizität. Das im S-Dax gelistete Unternehmen verkündete im Vorfeld, dass der Tag unter dem Motto "Independence Day" steht. Investoren hofften, dass Varta in Folge der Versammlung verkündet, in den Batteriemarkt für die Automobilindustrie einzutreten. Diese Hoffnungen wurden allerdings enttäuscht. Schon die Ankündigung, eine Dividende von 2,50 € pro Aktie zu zahlen, sprach im Vorfeld gegen eine Investition in diese Technik. Präsentiert wurde lediglich ein neuer und modifizierter Markenauftritt, unter dem das Unternehmen gestärkt in die Zukunft starten soll.

