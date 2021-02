Wohin soll sich ein Investor derzeit wenden? Lässt er sich von der Hoffnung auf staatliche Hilfen anregen und geht fest davon aus, dass die Notenbanken jede Kapitalmarktturbulenz in den Griff bekommen? Oder beeinflusst ihn die Sorge um die Ausbreitung von Corona-Mutationen, die den Lockdown in die Länge ziehen und damit die Konjunkturerholung verzögern könnten?Der DAX bewegt sich in diesem Umfeld heute um seinen Vortagesschluss und versucht dabei den Spagat, das am 03.02.2021 gebildete Kurs-Gap zu schließen, dabei aber auch nicht darunter zu fallen. Denn Anleger, die der technischen Analyse einen Erkenntniswert zuschreiben, wird nicht entgangen sein, dass der DAX dabei sein könnte, ein verschachteltes Doppeltop zu produzieren. Dessen erstes Hoch auf höherer Basis entstand am 08.01.2021, und sein zweites am 08.02.2021. Dieses zweite Hoch liegt untypischerweise höher als das erste, besteht aber seinerseits wieder aus einem Doppeltop, dem ersten am 08.02.2021 und dem zweiten am 15.02.2021.

