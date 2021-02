Die Märkte stehen derzeit ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Die Geschäftszahlen bieten Investoren eine Basis für die Überprüfung, ob die entsprechende Aktie in ihrem "Investment Case' noch ins eigene Portfolio passt oder eben auch nicht.Parallel dazu haben jedoch die steigenden langfristigen Zinsen dazu geführt, dass es bereits erste Kalkulationen dazu gibt, wann dies einen Einfluss auf die relative Attraktivität von Aktien haben wird und wann dieser dann auch spürbar ist. Und zwar sind die Zinsen aus historischer Perspektive weiter extrem niedrig, allerdings ist der Markt eben auch "all in'. Beruhigen könnte zwar der Umstand, dass die Realverzinsung bei steigenden Inflationszahlen und -erwartungen nicht zwingend steigen muss. Dies dürfte aber den mit extrem niedrigen Endfälligkeitsrenditen ausgestatteten Portfolien wenig Trost spenden. Sollte es also zu weiter steigenden Kursverlusten des Anleiheportfolios kommen und das Gesamtrisiko der Anlagen steigen, hat dies natürlich auch Auswirkungen auf die Aktienbestände. Man sollte deshalb die Entwicklung der Langfristzinsen auch mit Blick auf Aktien nicht mit dem Argument des historisch niedrigen Niveaus ausblenden.

