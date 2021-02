In der zurückliegenden Börsenwoche übertraf das auf besonders wachstumsdynamische Unternehmen fokussierte und dabei auch sehr aktiv in Nebenwerte investierende Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV in dieser klar chancenorientierten Ausrichtung den Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Index um Längen und legte um + 4,4 % zu.Hieraus resultierte per 14.02. seit Auflage am 26.02.2019 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance des Depots (vor Dividenden) von + 68,4 %, womit die Outperformance gegenüber dem MSCI WORLD (Euro) - Index seit Auflage ein gewaltiges Ausmaß von + 42,1 % erreichte.Stärkster Depotwert war in der letzten Woche die Aktie von GENERAC (US3687361044), die erwartungsgemäß am 11.02. hervorragende Zahlen zum 4. Quartal präsentierte - schon alleine diese Aussichten führten 1 Woche zuvor zu einem deutlichen Kurssprung um + 9,8 % - und daher nach dieser Ergebnisvorlage gleich um weitere + 20,8 % nach oben katapultiert wurde.

