TORONTO, Feb. 18, 2021, der führende Anbieter von WordPress-Lösungen für Unternehmen, hat Sophi.io , ein KI-System von The Globe and Mail, in sein renommiertes Programm für Technologiepartner aufgenommen. Sophi wird damit Teil einer kleinen Gruppe von Enterprise-Technologieunternehmen, die Services für VIP-Kunden anbieten, und ist darüber hinaus der erste Partner, der neben Predictive Analytics und Paywall-Lösungen die KI-gestützte automatisierte Kuratierung von Inhalten anbietet.



"Wir freuen uns, Sophi in unserem wachsenden Ökosystem von Enterprise-Integrationen begrüßen zu dürfen, die den VIP-Kunden von WordPress zur Verfügung stehen", so Nick Gernert, CEO von WordPress VIP. "Inhalte sind heute zentral für das Unternehmenswachstum, und unsere Partner sind wichtige Anbieter, die Publisher und Marketingabteilungen mit leistungsstarken Storytelling-Tools dabei unterstützen, bedeutungsvolle Kundenerlebnisse zu schaffen."

WordPress VIP umfasst eine vollständig verwaltete WordPress-Cloudplattform, die Skalierbarkeit, Sicherheit, Performance und Flexibilität bietet, sowie umfassende Anleitung und praktischen Support. Zu ihren Unternehmenskunden zählen unter anderem Capgemini, Facebook, Microsoft und News Corp.

Greg Doufas, CTO bei The Globe and Mail, kommentiert: "Wir sind begeistert, Sophi für alle WordPress VIP-Nutzer zur Verfügung zu stellen. Content Publisher sind genau die Zielgruppe, für die wir Sophi entwickelt haben. Durch diese Partnerschaft kann Sophi die Arbeit von Content Publishern revolutionieren, indem es ihnen hilft, ihren Lesern die wertvollsten Inhalte optimal zu präsentieren - genau dort, wo sie am empfänglichsten dafür sind. Wir freuen uns auf eine enge Geschäftsbeziehung mit WordPress VIP."

Die preisgekrönte Lösungssuite Sophi wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher dabei zu unterstützen, wichtige strategische und taktische Entscheidungen zu treffen, mit denen sie ihr Geschäft transformieren.

Zu den zentralen Kriterien für Technologiepartner gehören Produktexpertise und innovative Markteinführungsstrategien. VIP überprüft jeden Partner genau, um Unternehmen zu identifizieren, die eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz bei der zukunftsorientierten Implementierung von WordPress-Integrationen im professionellen Maßstab vorweisen können.

Weitere Informationen zur Partnerschaft von Sophi und WordPress VIP finden Sie unter https://wpvip.com/partner/sophi .

Über Sophi.io

Sophi.io) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von KI-basierten Tools, darunter Sophi Automation, Sophi for Paywalls und Sophi Analytics, ein System das Publisher bei Entscheidungsprozessen unterstützt. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen. Darüber hinaus unterstützt Sophi das automatische Layout von gedruckten Zeitungen und E-Papern.

Über WordPress VIP

WordPress VIP ist der führende Anbieter von WordPress-Lösungen für Unternehmen. Die VIP-Plattform bietet digitale Marketing- und Publishingplattformen der Unternehmensklasse, die auf WordPress basieren. VIP unterstützt wichtige digitale Marketingplattformen für einige der bekanntesten Marken, darunter Capgemini, Hachette Book Group und Facebook. Unsere Kunden aus dem Bereich Digital Publishing decken die gesamte Medienlandschaft ab - von spezialisierten Outlets wie Quartz, TechCrunch und FiveThirtyEight bis hin zu einigen der größten Verleger und Websites der Welt wie News Corp, Rolling Stone und Abril.

Dank beispielloser Leistung, Flexibilität und Interoperabilität ist WordPress die beste Lösung für digitale Erlebnisse im großen Maßstab. Zusammen mit dem VIP-Support durch Experten, der erstklassigen Infrastruktur und dem außergewöhnlichen Partnernetzwerk ist dies eine unschlagbare Kombination.