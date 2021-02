Die weltweit beliebteste Marke für qualitative Forschung ergänzt innovative Lösung für Literaturverwaltung und Wissensorganisation

QSR International, der führende Entwickler von Software für qualitative Datenanalysen (QDA), hat heute die Übernahme von Swiss Academic Software bekannt gegeben. Das Schweizer Softwareunternehmen ist der Anbieter von Citavi, der einzigen umfassenden App für Literaturverwaltung und Notizmanagement, die das Analysierenvon Quellen und die Verwaltung von Notizen an einem einzigen Ort ermöglicht. Die Transaktion stärkt die marktführende Position von QSR im Segment der Forschungstools und -technologien.

QSR International ist ein wachsender innovationsstarker Anbieter von Software und Serviceleistungen, die es der akademischen und beruflichen Forschungs-Community ermöglichen, ihre Arbeit zu beschleunigen und die Qualität der Forschungsergebnisse zu optimieren. Swiss Academic Software hat die gleiche Geschäftsphilosophie und bringt QSR seinem Ziel, eine vollständige Suite an Tools anzubieten, die Forscher in jeder Phase des Forschungsprozesses unterstützen, einen weiteren Schritt näher.

Citavi wird Teil der QSR-Produktsuite sein neben NVivo, der neuesten Version des beliebten Forschungstools, das weltweit von Forschern im Gesundheitssektor, bei Regierungsbehörden und Non-Profit-Organisationen sowie an Hochschulen und in der Industrie eingesetzt wird, und Sonia, der Studentenvermittlungslösung. Mit Citavi können Forscher in Ressourcen rund um den Globus recherchieren, Aufgaben erstellen, Texte analysieren, Zitate und Ideen speichern, Gliederungen für Entwürfe erstellen und Berichte, Artikel oder Bücher verfassen und dies schneller und effizienter als je zuvor. Die Funktionen von Citavi werden sich perfekt in die führende QDA-Lösung von NVivo einfügen und zusammen ein umfangreiches Set an effizienten Forschungstools bereitstellen.

"Damit so viele Forscher ihre wichtige Arbeit unter den schwierigen Rahmenbedingungen unserer Zeit fortsetzen können, war es noch nie so wichtig wie heute, eine vollständige Suite an Lösungen anzubieten, die Forscher bei jedem Schritt ihrer Forschungsprojekte zur Seite steht", so Chris Astle, CEO von QSR International. "Der Zusammenschluss von NVivo und Citavi legt die Messlatte für Forschungstools höher. Mit unserer NVivo-Suite für qualitative Datenanalysen, die nun durch die Citavi-Lösung für Literaturverwaltung und Notizmanagement ergänzt wird, liefern wir das gesamte Spektrum an Funktionen und stellen somit eine Plattform bereit, die einzelne Forscher oder Teams in allen Projektphasen unterstützt."

"In unseren Schlüsselmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Citavi bei Forschern bereits ein stark nachgefragtes Tool", berichtet Thomas Schempp, Mitgründer von Citavi. "Zeitgleich zur Einführung unserer neuen web-basierten Lösung, die unsere bewährte Desktop-Software ergänzt, freuen wir uns, Citavi vorzustellen und unser Wachstum in neuen Märkten zu beschleunigen als eigenständiges Literaturverwaltungstool und als Erweiterung zu NVivo."

Die Synergien zwischen QSR International und Citavi reichen jedoch über die leistungsstarken Forschungstools der beiden Unternehmen hinaus.

"Für uns bedeutet dies einen wichtigen nächsten Schritt beim Aufbau einer echten globalen Forschungs-Community durch die Kombination des umfangreichen Netzwerks von NVivo mit der überwiegend in Deutschland, der Schweiz und ganz Europa angesiedelten Benutzerbasis von Citavi", so Astle. "Angesichts der aktuellen Situation, dass immer mehr Forscher von zu Hause aus arbeiten, halten wir es für unverzichtbar, unser Engagement für die Forschungs-Community zu verstärken und ein erweitertes virtuelles Forum zu gründen, in dem die Mitglieder gemeinsam lernen, wachsenund arbeiten können, um Best Practices in der Forschung voranzutreiben."

Kostenlose Testversionen von NVivo und Citavi sind verfügbar unter www.qsrinternational.com bzw. www.citavi.com.

Über QSR International

QSR International bietet Lösungen, die die Innovatoren und Problemlöser von heute und die Führungskräfte von morgen unterstützen. Mit seiner jahrzehntelangen Tradition in der Unterstützung derjenigen, die mithilfe von NVivo bedeutendes Wissen zur Bewältigung großer Probleme generieren, sowie seinem Engagement für die Vorbereitung von Studenten auf eine sich rasant wandelnde Welt mit Sonia, liefert QSR ein Portfolio von Technologielösungen, die wirkliche Veränderungen ermöglichen.

QSR International hat seinen Hauptsitz in den USA und unterhält außerdem Niederlassungen in Australien und Europa. Nähere Informationen unter www.qsrinternational.com

Über Swiss Academic Software

Swiss Academic Software ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Sein Flaggschiffprodukt Citavi umfasst Referenzmanagement und Wissensorganisation. Mithilfe von Citavi können Forscher in Ressourcen aus der ganzen Welt recherchieren, Aufgaben erstellen, Texte analysieren, Zitate und Ideen speichern, Gliederungen für Entwürfe erstellen und Berichte, Artikel oder Bücher verfassen und dies schneller und effizienter als je zuvor.

