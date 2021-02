Im dritten Quartal bekommt der Internetgigant Amazon erstmals in der Konzerngeschichte einen neuen Chef. Doch Gründer Jeff Bezos geht noch lange nicht in Rente.? Jeff Bezos gibt den CEO-Posten ab, geht aber nicht ganz? Konzentration auf Blue Origin ? Bezos-Stiftung ebenfalls im FokusJeff Bezos hat den Amazon-Konzern 1994 gegründet und vom Online-Buchhändler zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Er hat den Konzern geformt und in zahlreiche neue Geschäftsfelder geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...