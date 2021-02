The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2021ISIN NameDE000HLB2H21 LB.HESS.THR. IHS 17/25DE000BRL8214 NORDLB IS. 11/21DE000A254TY3 SGI ALTE AKD IHS 20/21DE000A2E4QN9 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21XS1618178567 ASIAN DEV. BK 17/21 MTNAT000B048988 UNICR.BK AUS. 11/21 MTNDE000A12T8L4 AAREAL BANK MTN.HPF.S214XS1324397964 STADSHYPOTEK 15/21 MTNXS1035751764 BARC 14/21 MTNCH0124205532 NED.WATERSCH. 11-21 MTNXS1576837725 RELX FIN 17/21XS0595092098 DNB BANK 11/21 MTNXS0954928783 BQUE F.C.MTL 13/21 MTNSE0009663370 INDUSTRIVAERDEN 17-21 FLRFR0010021287 LA MONDIALE 03-UND.FLRXS1193909154 NORSKE SKOG HLDG 15/21XS0468425615 B.A.T. INTL FIN. 09/21MTNDE000HSH5YK0 HCOB OPF S.2563