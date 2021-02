The following instruments on XETRA do have their first trading 19.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.02.2021Aktien1 SE0002478776 Senzime AB2 GB0007655037 S & U PLC3 CA7142661031 Perpetua Resources Corp.4 DE000A3H3LK4 MEDIQON Group AG BZRAnleihen/ETF1 US25470DBJ72 Discovery Communications LLC2 XS2306517876 DNB Bank ASA3 DE000DD5AVL3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000DD5AVK5 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 CH0593893917 Hypo Vorarlberg Bank AG6 XS2305598216 ING Groep N.V.7 DE000LB13VE1 Landesbank Baden-Württemberg8 US60687YBP34 Mizuho Financial Group Inc.9 DE000A3H2YF9 Bremen, Freie Hansestadt10 XS2305738598 Kommunalbanken AS11 USU3010DAM21 Expedia Group Inc.12 DE000HLB2Z37 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 IE00BDBRT036 First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF - Class A USD