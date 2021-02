Der Hersteller von Spezialpapier, Glatfelter (ISIN: US3773201062, NYSE: GLT), zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,135 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 3. Mai 2021 (Record date: 1. April 2021). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 0,54 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 15,38 US-Dollar (Stand: 18. Februar 2021) ...

