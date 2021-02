Die Allianz hat mit einem Endspurt 2020 die Gewinnerwartungen der Analysten übertroffen und will im neuen Jahr an die Ergebnisse vor der Corona-Pandemie anknüpfen. Der operative Gewinn fiel im abgelaufenen Jahr um neun Prozent auf 10,8 Milliarden Euro, wie der Münchner Versicherungsriese am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...