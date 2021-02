Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2101 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.Auch zum Franken kann der Euro weiter leicht zulegen. So kostet ein Euro 1,0845 Franken nach 1,0837 Franken am Abend. Der Dollar verbilligte sich dagegen zum Franken auf 0,8960 Franken nach 0,8965 am Vorabend.Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...