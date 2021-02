Nur China und Südkorea können sich behaupten. Die restlichen asiatischen Börsenplätze verzeichnen heute teils deutliche Abgaben. Die schwachen Vorgaben der Wall Street machen sich bemerkbar. Die Futures notieren eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse uneinheitlich. Der DAX-Future zeigt ungewohnten Optimismus und steigt um 0,15 % auf 13.945 Punkten. Alle US-Futures notieren dagegen leicht im Minus, knapp unter den Schlusskursen.Anzeige:Frankfurt konnte sich am Donnerstag nicht von der Wall Street lösen. Alle Benchmarks schlossen tiefer, aber die Spanne zwischen den einzelnen Verlusten war groß. So konnte der DAX mit einem Schlussstand von 13.886,93 Punkten fast den Schlusskurs vom Mittwoch halten. Das Minus betrug am Ende nur -0,16 %. Die starke Nachfrage nach den Autos half dem Index in einem allgemein schwachen Marktumfeld. So verbesserten sich die Aktien von Daimler um 2,22 % auf 66,89 Euro und die Volkswagen Vorzüge stiegen um 4,64 % auf 168,86 Euro.

