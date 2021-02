Fulpius ist Chef und Mitgründer der Ansam Group und sitzt laut einer Mitteilung von Romande Energie vom Freitag in verschiedenen anderen Verwaltungsräten.Fulpius habe ein grosses Interesse an der Energiebranche und an Nachhaltigkeitsthemen und werde sich bei seiner Ernennung dafür einsetzen, den Wechsel zu sauberer Energie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...