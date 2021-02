Der Wasserstoff-Spezialist Nel hat am Donnerstag ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt. Allen voran der mehr als verdoppelte EBITDA-Verlust ist den Anlegern sauer aufgestoßen. Allerdings veröffentlichten die Norweger in einem allgemein schwachem Marktumfeld das frische Zahlenwerk. Auch andere europäische Vertreter wie ITM Power sackten ab. Das belastet den E-Wasserstoff Europa Index.Die Nel-Aktie büßte am Donnerstag satte 11,4 Prozent an der Heimatbörse in Oslo ein, ITM Power verlor in London 5,7 ...

